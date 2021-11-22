النيابة تحيل حبس «فتاة التبين» المتهمة بترويج الهيروين للمحاكمة

قررت نيابة مايو والتبين، اليوم الإثنين، إحالة فتاة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين، والتحفظ على المضبوطات.

كانت قد تمكنت مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم محمد ملش، من القبض على فتاة قبل ترويجها كمية من الهيروين على المتعاطين بدائرة القسم.

وكانت معلومات وردت للنقيب محمد سامي، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام المدعوة "شيماء. م"، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمة، وبتفتيشها عثر بحوزتها على 50 تذكرة هيروين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32534 لسنة 2021، وبعرض المتهمة على نيابة 15 مايو والتبين أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.