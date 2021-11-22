«التدخين وأضراره على الفرد والمجتمع».. ندوة بتمريض جامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على حرص الجامعة لتوعية المجتمع داخل الجامعة وخارجها وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها فى مصر لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والإقتصاد القومي.

وتواصل الجامعة سلسلة من الندوات التوعوية التى تقام بكليات الجامعة حول الآثار السلبية للتدخين وطرق الوقاية من اضراره، ونظمت الندوة بكلية التمريض بإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض وحضور الدكتورة نيفين محمد حسن وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

حاضر بها الدكتور الدكتور محمد سعد المدرس المساعد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض حيث عرف ان التدخين هو عبارة عن عملية نفسية يقوم بها الانسان المدخن، وان التدخين احد العادات المسببة للأمراض الخطيرة تؤدي إلى وفاة الانسان، مشيرًا إلى أن من العوامل المؤدية لممارسة التدخين ضعف الوازع الديني لدى المدخن وتداول الفكر الخاطئ أن التدخين يساعد على إنقاص الوزن، وكذلك تداول الفكر الخاطئ لدى الشباب بأنه من أدوات الرجولة.

ونظمت الندوة إدارة الاتصالات والمؤتمرات بإشراف إيفون حبيب ميخائيل مدير الادارة ومحمد عثمان نائب مدير الإدارة.

وفي سياق متصل أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تنمية مهارات أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة،ونشر الوعي الصحي والثقافي.

ونظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة زيارة لمدرسة الثانوية الفندقية المشتركة لمناقشة كيفية مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية.

حاضر بالندوة الدكتورة نشوة سعد، أستاذ مساعد بكلية التربية، وتطرقت لمناقشة أهم الأزمات النفسية والاجتماعية التي تواجه أبنائنا الطلاب وأسبابها التي تنقسم إلى أسباب متوقعة وهى ترتبط بالنمو النفسي والاجتماعي ومراحله المختلفة أما غير متوقعه وهى تعرض الشخص لحادث أو كوارث طبيعية أو بعض المسائل التي ترتبط بالصراعات النفسية والاجتماعية أو القضايا الوجودية العامة في الحياة التي تسبب أزمات نفسية وكيفية مواجهتها بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ومساعدة غير اختيار القدوة الحسنة وممارسة الرياضة والهوايات.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.