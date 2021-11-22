لجنة التسويق السياحى بالأقصر تدعو المؤثرين بهولندا للترويج السياحى لمدينة المعابد

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن اللجنة تعمل حاليا على التجهيز لإطلاق جسر الفنون، حيث التقى رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية سفير هولندا بمصر لطلب ترشيح مجموعة من الصحفيين والمهنيين والمؤثرين لزيارة مدينة الأقصر، إلى جانب ترشيح عدد من الفنانين التشكلين لزيارة المدينة بعد تطويرها كي يستلهم الفنانين أعمال من وحي الحضارة المصرية، مشيرًا إلى تحمل اللجنة لتكاليف الفاعلية وعرضها في بلادهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة الحركة الوافد إلى الأقصر.

وأضاف "عثمان" في تصريحات خاصة "الدستور"، أن اللجنة سوف تقدم هدايا تذكارية من منتجات مصنع المستنسخات الذي أنشأته الدولة، بهدف التعريف بالمنتج المصري، عرفا و دعما من اللجنة للفكرة التي تبنها الرئيس السيسي للحفاظ على الهوية المصرية ومنتجها الحضاري، مشيرًا إلى أن المنتج السياحي الذي تروج له وزارة السياحة والآثار والذي يهدف إلى دمج السياحة الشاطئية بالثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبوسمبل، والذي يقوم حاليا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالترويج له مع منظمي الرحلات الأجنبية سيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى كل من مدن السياحة الثقافية ممثلة في: القاهرة والأقصر وأسوان ونظيرتها الشاطئية البحر الأحمر وجنوب سيناء وسيتمكن السائح من زيارة النمطين.

يذكر أنه قد تقرر إغلاق معبد الأقصر أمام الزيارة، وإلغاء عروض الصوت والضوء بمعبد الكرنك، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ يأتي ذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة فعالية "الأقصر.. طريق الكباش"، لإبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة لمحافظة الأقصر والترويج السياحي له.