الإثنين 22 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نظافة السكة الحديد تعلن استمرارها فى رفع مياه الأمطار من المحطات

محطة رمسيس
محطة رمسيس

أعلنت شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكك الحديدية، عن مواصلة عمال الشركة لرفع مياه الأمطار من كافة المواقع المختلفة والتي تشهد تراكمات مياه الأمطار والعمل في ظل الظروف المناخية الصعبة.
 

واوضحت شركة النظافة والخدمات المتكاملة للسكك الحديدية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن قيام العمال بأداء واجبهم على أكمل وجه خاصة فى ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار بغزارة مما ينتج عنه تراكم الامطار داخل محطات السكك الحديدية وبالتالى تعطل حركة المواطنين داخل محطات السكك الحديدية خاصة المحطات التي تشهد كثافة ركابية عالية مثل محطات "رمسيس، محطة مصر، سيدى جابر بالإسكندرية ، الأقصر".

 

وأضافت شركة النظافة والخدمات المتكاملة، أن العمال داخل الشركة يقوموا بتنفيذ عملهم على أكمل وجه في ظل كافة الإمكانيات التي توفرها الشركة لهم منعا لوجود أى شيء يتسبب في ازعاج جمهور الركاب خاصة أن مرفق السكة الحديد يشهد إقبالاً ضخما من جمهور الركاب بشكل يومي.

الامطار محطة اليوم مواعيد تعقيم

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