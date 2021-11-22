الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نصير شمة يشارك فى حفل احتفال «اليونسكو» بمناسبة اليوبيل الماسي

منظمة اليونسكو
منظمة اليونسكو

يشارك عازف العود الفنان نصير شمة وسفير منظمة اليونسكو بتقديم عدد من المعزوفات العربية والعالمية، غداً الاثنين، فى حفل مرور 75 سنة مضت منذ تأسست اليونسكو راعية للتراث العالمي وحافظة له وذلك فى باريس، و تزامنا مع إعادة انتخاب رئيستها أودري أوزولاي لتتابع مسيرة ما بدأته تشهده.

وكتب "شمة" عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " مضت 75 سنة منذ تأسست اليونسكو راعية للتراث العالمي وحافظة له، منتبهة الى الأجيال الجديدة علمًا وثقافة، إنجازات كبيرة تحققت ومشاريع طور التحقق.

وتابع، حفل اليونسكو لهذه المناسبة، تزامنا مع إعادة انتخاب رئيستها أودري أوزولاي لتتابع مسيرة ما بدأته تشهده باريس غدا في حفل كبير أتشرف بأن أقدم من خلاله معزوفات متنوعة. 

واستطرد، وكوني سفير لهذه المنظمة العالمية سأحمل امنياتي بأن يصبح التراث معلما حضاريا يجعلنا دائما ننظر من خلاله الى مستقبل مضيء يفتخر به من سيأتي بعدنا، وان يتم التركيز على أجيال المستقبل كي نستطيع معًا ان نحارب الجهل بالمعرفة".

الفنان نصير شمة اليونسكو للتراث العالمي اودرى اوزولاي التراث العالمي محو الأمية

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وائل لطفي

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