كسح تجمعات مياه الأمطار في بيلا بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ جهودها المكثفة لليوم الثاني على التوالي، أعمال رفع تجمعات وتراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء المدينة والقرى، من خلال معدات مجلس المدينة والوحدات القروية.

وفي السياق، أجرى جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، جولة تفقدية على عدد من قري المركز، لمتابعة أعمال تصريف المياه، والتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه وسلامة الطرق الرئيسية والفرعية، وتواجد رؤساء القري في الشوارع.

وبدأت الجولة بتفقد قرية روس الفرخ والجرايدة، والشطوط والحوة، تبين رفع مياه الأمطار بشوارع القري وتوابعها، وتواجد رؤساء القري منذ الصباح الباكر مع جميع معدات التي انتشرت في كافة المواقع منذ بداية سقوط الأمطار، ووفقا للمتفق عليه في الخطط الموضوعة مسبقًا.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن العمل متواصل على مدار الـ48 ساعة الماضية، لضمان سرعة رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، بمعدات مجلس المدينة والوحدات القروية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، في نطاق مركز بيلا، علي مدار الـ24 ساعة.

وفي مدينة بيلا، شارك رجال النظافة بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، ورئاسة أحمد فتحي، في أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين المدينة والطرق الرئيسية، حرصًا علي تيسير حركة المواطنين والسيارات.

ودفعت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، بإشراف المهندس وائل الخواجة، بسيارات الكسح لشفط المياه، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها في كافة الشوارع والأحياء.

وتابع قسم الكهرباء بالمدينة، برئاسة إبراهيم سليت، تحت إشراف عبد الجليل صبري، نائب رئيس المدينة، على مدار الساعة لأى آثار سلبية نتيجة مياه الأمطار وإصلاح الأعطال أولا بأول مع سرعة الاستجابة لأى بلاغات بشأن أي ماس كهربائى، حفاظًا على أرواح المواطنين، بجانب إجراء صيانة أعمدة الإنارة بشوارع وأحياء المدينة خلال الفترة الصباحية منها :«حي رخا وخلف مجمع المواقف ومدرسة المعداوي وشارع المستشفى الجانبي»، واستكمال باقي أعمال الصيانة في الفترة المسائية شملت شوارع «النيل وعبد المنعم رياض والجمهورية والثورة مرورًا بهندسة الري والجيش».

وفى قري مركز بيلا، كثف رؤساء الوحدات القروية، ميدانيًا تحت إشراف أيمن غالي، وعلي أمين، نائبي رئيس المدينة، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع القري والتوابع، منذ صباح اليوم الباكر، باستخدام معدات الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، سيارات لشفط المياه من أماكن التجمعات التى يتم رصدها أولًا بأول.