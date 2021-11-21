محافظ الغريبة يشارك في مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغريبة مساء اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر صندوق الأمم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المحافظين وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من الوزراء، ثم تسلم كل محافظ لتقرير عن توطين الأهداف الأممية الـ ١٧ للتنمية المستدامة في محافظته، وتشمل نسبه تحقيق المحافظة لكل هدف مقارنه بالنسبة التي حققتها مصر والنسبة التي من المأمول أن تصل إليها المحافظة في ٢٠٣٠.

كما تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة عقب تعرضها لموجة من الأمطار المتوسطة، وقد تم الاستعداد لها مسبقا من قبل المراكز والأحياء تجنبا لتراكم المياه بالشوارع والأنفاق.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا بداية من شارع البحر، النحاس، المديرية، الجلاء والطريق السريع بداية من كمين دفرة وحتى مدخل كفر الزيات، حيث تابع خلال الجولة أعمال سحب مياه الأمطار من شارع الجلاء خاصة في الأماكن المحيطة بالمدارس، كما تابع المحافظ خلو نفقي سعد زغلول والقرشي من مياه الأمطار.

تابع المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة كفر الزيات للاطمئنان على رفع تراكمات المياه بشوارع الجيش، المطافئ، السينما القديمة، الكورنيش، كما اطمئن المحافظ على عدم تراكم مياه الأمطار بكلاً من نفق الجزيرة ونفق الدلجمون.

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تابع المحافظ جهود حي أول وثان المحلة في رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال معدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.