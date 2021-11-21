الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«رحلت الأستاذة».. نجوم الفن يودعون سهير البابلي

سهير البابلي
سهير البابلي

توفيت منذ قليل الفنانة سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عامًا، ونعاها عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

ونعت الفنانة إسعاد يونس صديقتها، حيث اكتفت بنشر صورتهما سويًا، مضيفًا إليها صورة لقلب مفطور.

وقالت ريهام عبدالغفور: «في الجنة حبيبتي إن شاء الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعت شيريهان الراحلة: «استودعتك الله والله خير الحافظين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون».

وقالت المخرجة بتول عرفة: «وداعًا لمن جعلتني أعشق المسرح.. وداعًا لملكة الكوميديا وداعًا بكيزة هانم، رصيد فني ضخم كان سببًا في إسعاد الكثير أسألكم الدعاء للفنانة القديرة سهير البابلي الله يرحمك يا رب ويجعل مثواك إن شاء الله الجنة».

وكتب حمادة هلال: «الله يرحمك ويسعدك في الجنة أسألكم الدعاء البقاء لله».

ونعى خالد سليم سهير البابلي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا للفنانة الجميلة برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. البقاء لله».

ونشر أحمد حلمي صورة للراحلة، وكتب: «وداعا الفنانة الكبيرة سهير البابلي.. ربنا يرحمها».

وكتب مصطفى شعبان: «الله يرحمها ويحسن اليها قامة فنية وإنسانية كبيرة لاتعوض».

ونعت نشوى مصطفى الراحلة: «ألف رحمة ونور في الجنة ونعيمها يا أستاذة - سهير البابلي في ذمة الله».

ونعى الفنان محمود البزاوي الراحلة: «سكينة وعفت عبد الكريم وبكيزة الدرمللي.. ألف رحمه ونور على الأستاذة سهير البابلي صاحبة البصمات العظيمة في المسرح والسينما والتليفزيون».

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