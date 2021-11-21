«سلامنا للغاليين».. المشاهير ينعون الفنانة سهير البابلي

حالة من الحزن سيطرت على المشاهير والفنانين عقب تأكيد خبر رحيل الفنانة سهير البابلي، من قِبل الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، والذي أكد أن أسرة الراحلة سهير البابلي لم تستقر حتى الآن على موعد أو مكان دفن الجثمان.

سهير البابلي ممثلة مصرية تميزت في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي في الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية، نعاها الكثير من المشاهير والفنانين عبر صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويرصد "الدستور" دفتر عزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي في سياق السطور التالية:-

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن بالغ حزنه لرحيل الفنانة الكبيرة سهير البابلي، قائلًا: "وداعا سكينه .. سلامنا للغاليين".

ونعت الفنانة دينا الفنانة الراحلة سهير البابلي عقب وفاتها عن عمر ناهز 86 عامًا، عبر حسابها بموقع تبادل الصور الفيديوهات القصيرة "انستجرام"، معربة عن حزنها الشديد لرحيل ملكة الكوميديا.

وكتبت دينا: "إنا لله وإنا اليه راجعون، رحلت عنا سيدة عظيمة من سيدات المسرح.. فنانة راقية قديرة، رحلت سهير البابلي تاركة ثروة فنية عظيمة وداعا سهير البابلي اللهم ارحمها وأجعل مثواها الجنة.

فيما كتبت المطربة بوسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "الله يرحمها الناس الحلوة مشيت كلهم.

بينما نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة معلقًا: "وداعًا سهير البابلي نجمة كبيرة إنسانة عظيمة".

كما نعى الفنان محمد هنيدي وفاة الفنانة القديرة سهير البابلي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر.

ونشر «هنيدي» على صفحته الشخصية «فيس بوك» قائلا: «ربنا يرحم الفنانة القديرة سهير البابلي و يصبر أهلها وأسرتها يارب هتوحشينا يا سوسكا».

الراحلة سهير البابلي

يذكر أن ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.