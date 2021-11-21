الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 أطنان «حلاوة طحينية» منتهية الصلاحية بأكتوبر

أطنان «حلاوة طحينية»
أطنان «حلاوة طحينية» منتهية الصلاحية

تحفظت الأجهزة الأمنية على 6 أطنان من الحلاوة الطحينية منتهية الصلاحية، تم ضبطها داخل مصنع شهير بأكتوبر.

وردت معلومات إلى العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد مالك مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة أكتوبر، بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية الحلاوة الطحينية مُستخدمًا في عمليات الإنتاج خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، ومن الهوالك والمرتجعات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تدويرها وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات جديدة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الحلاوة الطحينية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وإعادة  تدويرها وتصنيعها مرة أخرى، ما يعد غشا تجاريًا وتدليسًا ضررا بالغًا على صحة الإنسان.

وعقب تقنين الإجراءات، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير النائب الأول لمدير المباحث، وبقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط 6 طن من الحلاوة الطحينية منتهية الصلاحية داخل المصنع 50 جوال معبأ "ملح" زنة الواحدة 50 كجم، و3 براميل شراب "الجلوكوز" زنة الواحدة 200 كجم، و8 برميل طحينة زنة الواحدة 50 كجم، و3 برميل حلاوة طحينية "هوالك إنتاج" زنة الواحدة 50 كيلو و3 كرتونة "كاجو" زنة الواحدة 22 كجم و3 كرتونة فستق مجروش زنة الواحدة 22 كجم و2 كرتونة بندق زنة الواحدة 22 كجم و1000 عبوة حلاوة طحينية منتج نهائي زنة العبوة 500 جرام.

وبلغ إجمالي المضبوطات 6 أطنان 476 كجم من بينهم 4 أطنان «أربع حلاوة - كاجو- فستق - بندق - حلاوة طحينية»، وضبط المدير المسئول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

مباحث التموين التداول شرطة مصنع قسم شرطة النيابة برميل

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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