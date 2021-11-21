الفاو: مساهمة سعودية بـ5 ملايين دولار لتعزيز الأمن الغذائى فى اليمن

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الأحد، إنها تلقت مساهمة من السعودية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي لصغار المزارعين في اليمن.

وأوضح بيان للمنظمة الأممية، تلقت وكالة أنباء شينخوا نسخة منه، أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مساهمة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الأنشطة الطارئة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن والهادفة إلى توفير الدعم للأمن الغذائي وسبل العيش الضرورية والمنقذة للحياة".

وبحسب البيان، فإن المنظمة ستقوم عبر هذه المساهمة بإيصال المساعدات الطارئة إلى أكثر من 24 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررا "حوالي 168000 شخص" في محافظتي حجة ولحج.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيركز على الأسر التي تعولها نساء والأسر التي لديها أمهات مرضعات وحوامل وكبار السن والأشخاص المعاقين والسكان النازحين داخلياً.

وقال الدكتور حسين جادين، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن: "إن مساهمة هذا المشروع سوف لن تقتصر على تعزيز توافر الأغذية والحصول عليها فقط لكنها ستضمن أيضا القيمة الغذائية لسلال الأغذية على مستوى الأسرة والمجتمع".

ويشهد اليمن نزاعا دمويا للعام السابع على التوالي، أدخل البلاد في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب التقديرات الأممية.

علي جانب آخر.. حذر شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، صانعي القرار في العالم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على توفير الطعام في العالم، قائلا"سيؤثر تغير المناخ على قدرتنا على إنتاج كميات كافية من الأطعمة المغذية، ويزيد من الفقر ومن عدم المساواة، داعياً إلى إيجاد طريقة لتوفير الغذاء وإنقاذ الكوكب في نفس الوقت، مشيرا إلى تعرض أنظمة الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم للتهديد.