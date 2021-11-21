الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفاو: مساهمة سعودية بـ5 ملايين دولار لتعزيز الأمن الغذائى فى اليمن

فاو
فاو

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الأحد، إنها تلقت مساهمة من السعودية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لتعزيز الأمن الغذائي لصغار المزارعين في اليمن.

وأوضح بيان للمنظمة الأممية، تلقت وكالة أنباء شينخوا نسخة منه، أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مساهمة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الأنشطة الطارئة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن والهادفة إلى توفير الدعم للأمن الغذائي وسبل العيش الضرورية والمنقذة للحياة".

وبحسب البيان، فإن المنظمة ستقوم عبر هذه المساهمة بإيصال المساعدات الطارئة إلى أكثر من 24 ألف أسرة من الأسر الأكثر تضررا "حوالي 168000 شخص" في محافظتي حجة ولحج.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيركز على الأسر التي تعولها نساء والأسر التي لديها أمهات مرضعات وحوامل وكبار السن والأشخاص المعاقين والسكان النازحين داخلياً.

وقال الدكتور حسين جادين، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن: "إن مساهمة هذا المشروع سوف لن تقتصر على تعزيز توافر الأغذية والحصول عليها فقط لكنها ستضمن أيضا القيمة الغذائية لسلال الأغذية على مستوى الأسرة والمجتمع".

ويشهد اليمن نزاعا دمويا للعام السابع على التوالي، أدخل البلاد في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب التقديرات الأممية.

علي جانب آخر.. حذر شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، صانعي القرار في العالم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على توفير الطعام في العالم، قائلا"سيؤثر تغير المناخ على قدرتنا على إنتاج كميات كافية من الأطعمة المغذية، ويزيد من الفقر ومن عدم المساواة، داعياً إلى إيجاد طريقة لتوفير الغذاء وإنقاذ الكوكب في نفس الوقت، مشيرا إلى تعرض أنظمة الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم للتهديد.

عدن اليمن منظمة الفاو الفاو المزارعين في اليمن صغار المزارعين في اليمن الأمن الغذائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الصحة» تبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 عامًا بلقاح كورونا

متحدث «الصحة»: نسعى لتطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية 2021

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

البرهان وحمدوك يوقعان اتفاقًا سياسيًا لإنهاء الأزمة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية