رئيس «الإفريقي للتشييد والبناء»: «الكوميسا» أهم تكتل اقتصادي بالقارة

رئاسة مصر لكوميسا: يساهم فى ازالة التحديات بدول القارة السمراء

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن اتفاقيه الكوميسا تعد واحدة من أهم وأكبر التكتلات الاقتصادية بالقارة الإفريقية، التي لها دور بارز لدفع الحركة التجارة ببينية بين الدول الأعضاء، والتي ينتج عنها العديد من المكاسب عن طريق فتح أسواق جديدة، والتي تعمل على زيادة الجهود المبذولة في إطار الاتفاق على زياده مستويات التجارة البينية بين دول شرق وجنوب إفريقيا، ودعم الاستثمارات المشتركة بين هذه الدول.

ولفت “عبد العزيز”، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن رئاسة مصر للكوميسا سيعمل على إيجاد الآليات للتغلب على معوقات والتحديات التي تواجه زيادة الصادرات والسلع المصنعة والرزاعية وصناعة التشييد والبناء وقطاع المقاولات للتقليل من حجم المخاطر، مشددًا على ضرورة مشاركة الدور الخاصة بمجتمع رجال وسيدات الأعمال في اختراق أسواق دول الأعضاء بالاتفاقية.

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى أن هناك نجاحات بالعديد من الدول الإفريقية ومصر رائدة فى تلك ولكنها نجاحات فردية، متابعًا:"نأمل في إزالة التحديدات التي تواجة شريحة كبرى من الصناعات المصرية التى تعواق حركة التجارة بين مصر ودول الكوميسا".

ولفت إلى استعداد مصر لرئاسة الكوميسا لها مردود إيجابي قوي على الاقتصاد المصري، من خلال توسع القاعدة التصديرية لافريقيا والقارة السمراء، ما يدفع بفتح أسواق جديدة لدفع حركة التجارة بين مصر ودول القارة السمراء، توسع القاعدة التصديرية والعمل على زيادة البتادل التجاري زيادة مكاتب التميل التجاري، ما يساعد الشركات المقاولات المصرية بكفاءة جميع القطاعات العمل على زيادرة الصادرات المصرية إلى الـ100 مليار دولار.

وذكر أن رئاسة مصر للكوميسا تعمل على تقليل حجم المخاطر نسيبًا، وستعمل على دعم القطاع المصرفي والخدمات المالية لدعم البنوك المشروعات التي يتم تنفيذها من بيتوت الخبرة والشركات المصرية، ومدى الاستفادة من الركائز الأسياسية لجذب الاستثمارات بقطاع التشييد والبناء وتطوير البنية التحتية لدول الكوميسا.