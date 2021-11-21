الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الأول الإعدادي ببنى سويف

مبادرة الكشف عن فيروس
مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الأول الإعدادي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في فعاليات مبادرة الكشف عن فيروس سي،لطلاب الصف الأول الإعدادي، استكمالًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي يقوم على تنفيذها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف وتستهدف أكثر من 70 ألف طالباً وطالبة بمختلف المدارس والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ببني سويف

وأوضح  محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحى" خلال تواصله مع المحافظ لمتابعة سير العمل في المبادرة " أنه قد بدأت " اليوم الأحد" فعاليات أعمال المبادرة ،مشيراُ إلى أنه قد تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة  وأن الفرق المشاركة في المبادرة والبالغ عددها 15 فريقا، لإجراء المسح في 431 مدرسة إعدادي و116معهدًا أزهريًا إعداديًا بإجمالي مستهدف 70ألفًا و292 طالبًا وطالبة. بمدارس ومعاهد الحضر والريف

وأشار مدير فرع التأمين إلى تفقده اليوم جانباً من فعاليات المبادرة خلال زيارته لعدد من المدارس ،للتأكد من سير العمل بانتظام وتذليل أي معوقات ،مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة التدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية  لمجابهة انتشار العدوى بكورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رضا محمود مدير ادارة الشئون الطبيه ،الدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات ومنسق المبادرة، ومصطفى محمود مدير إدارة المتابعة والرقابة بالتأمين الصحى ببنى سويف.

وفى سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

بني سويف فيروس سي التأمين الصحي 100 مليون صحة الدكتور محمد هاني غنيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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