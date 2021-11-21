الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من «الهوت شورت» لعمليات التجميل.. صور أثارت بها سارة سلامة الجدل

سارة سلامة
سارة سلامة

تصدرت الفنانة الشابة سارة سلامة تريند محرك البحث العالمي «جوجل»، عقب إثارتها للجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بتنزيل صورة لها على حساباتها الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام» واضح فيها تغييرًا كاملا في ملامحها بعد قيامها بعمل عدة عمليات تجميل تظهر بشكل واضح آثارها على ملامحها.

 

سارة سلامة

 

ولم تكن تلك المرة الاولى التي تثير فيها سارة سلامة الجدل بين الجمهور ومتابعيها، نرصد لكم في التقرير التالي مواقف أثارت بها الجدل خلال الفترة الماضية على النحو التالي: 

الهوت شورت:

أعرب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرض مسلسل ابن حلال عن غضبهم من الممثلة الشابة سارة سلامة، لظهورها في الحلقات الأولى من مسلسل "ابن حلال" بالـ"هوت شورت" في عدد كبير من مشاهد الحلقة وانتقدها النشطاء بسبب اختيارها الغير مناسب لمسلسل يعرض على التلفزيونات خاصة وقت الشهر الكريم.

مكياج صاخب:

تعتمد «سارة» دائما على اختيار مكياج صاخب ورسم عينيها بالآيلاينر، مع تركيب رموش طويلة وتحديد حواجبها، ووضع أحمر للشفاه بألوان وردية نيون أو ألوان صاخبة.

وزن زائد:

أثارت سارة سلامة الجدل بمشاركتها متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بعد اختفائها فترة من الوقت بوزن زائد مبالغ فيه مما عرضها للكثير من الانتقادات.

صورة اخرى نشرتها سارة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام من إحدى حفلات الزفاف التى حضرتها، ظهرت خلالها بزيادة وزن ملحوظة خاصة في منطقة البطن وسخر الجمهور من هذه الزيادة، حيث تساءل البعض إذا كانت هذه الزيادة «حمل أم كرش؟».

سارة سلامة

إطلالة رياضية مثيرة للجدل:

أثارت «سلامة» جدل واسع بين متابعيها بعدما انزلت صورة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، برفقة فتاة اعتبرها الجمهور شقيقتها نظرًا للشبه الكبير بينهما.

وظهرت وشقيقتها في الصورة بإطلالة رياضية تميل إلى الإثارة أبرزت معالم جسدهن بطريقة عرضتهن للانتقادات الكبيرة.

سارة سلامة
سارة سلامة عمليات التجميل جوجل تغيير ملامح تجميل فيسبوك انستجرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

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