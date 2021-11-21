الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بعد ظهور نوة المكنسة».. جدول مواعيد النوات ٢٠٢١ حتى نهاية هذا العام

الطقس
الطقس

جدول مواعيد النوات ٢٠٢١ حتى نهاية هذا العام .. شهدت معظم محافظات الجمهورية سقوط أمطار غزيرة بالأمس، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وأكدت الأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة على مدينة الإسكندرية، مصحوبة برياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ بسبب نوة المكنسة التي تضرب المدينة.

جدول مواعيد النوات ٢٠٢١ 

وبحسب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، فإن مواعيد النوات على البحر المتوسط والبحر الأحمر عام ٢٠٢١ هي كالآتي:

نوات البحر المتوسط 
-المكنسة 22 نوفمبر وتستمر 4 ايام جنوبية غربية ممطرة
-قاسم 4 ديسمبر وتستمر 5 ايام جنوبية غربية يصاحبها عواصف شديدة
-الفيضة الصغيرة 19 ديسمبر وتستمر 5 ايام شمالية غربية يصاحبها اﻻمطار
-نوات عيد الميلاد 28 ديسمبر وتستمر 2 ايام غربية شديدة الامطار
 

البحر الأحمر
-الوسم (الزبانا) 24 نوفمبر وتستمر 13 يوم في للخريف
-المربعانيه (اﻻكليل) 7 ديسمبر وتستمر 13 يوم وتكون بداية البرد
-المربعانيه (القلب) 20 ديسمبر وتستمر 13 يوم وتكون بداية البرد
وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة الأحد لليوم الثاني التوالي، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الاثنين المقبل، مع استمرار الطوارئ بشوارع المدينة؛ حيث يتم تكثيف عمليات شفط المياه من الشوارع؛ حفاظًا على حركة المرور.

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وكانت بعض المحافظات قد أعلنت تعليق الدراسة، الأحد، وهي الإسكندرية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، دمياط ، مطروح ، الدقهلية، المنوفية ، والقليوبية، والقاهرة والجيزة.

البحر الاحمر القليوبية البحر المتوسط درجات الحرارة النوه نوات ٢٠٢١ جدول مواعيد النوات ٢٠٢١

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