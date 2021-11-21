الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حريق اشتعل داخل منزله بالصف

حريق
حريق

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حريق اشتعل داخل منزله بمنطقة الصف محافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالصف، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

 وكشفت التحريات إصابة طفل يبلغ من العمر 15 بحروق فى مناطق متفرقة من جسده أثناء تواجده داخل المنزل، فتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأفادت والدة الطفل أنها كانت خارج المنزل في زيارة لأحد أقاربها فى الوقت الذى أندلعت فيه النيران داخل المنزل، وعقب عودتها فوجئت بالواقعة ووفاة ابنها.

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