«العربية»: حمدوك في القصر الجمهوري لتوقيع اتفاق مع البرهان

وصل رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، إلى القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، من أجل توقيع اتفاق مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.

وأفادت مصادر لقناة “العربية”، اليوم الأحد، بأنه سيتم التوقيع بعد قليل في السودان على اتفاق ثنائي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ويتضمن الاتفاق إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة.

ويتضمن اتفاق البرهان وحمدوك ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح واستمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين، والعودة للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فضلا عن ان الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.