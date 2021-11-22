التفاف الجمهور حول يوسف الشريف وإنجي علاء بعد تكريم «نجم العرب»

كرمت إدارة مهرجان "نجم العرب" في دورته السادسة، كل من؛ المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، والنجم يوسف الشريف، وذلك بناءً على استفتاء الجمهور العربي والخليجي عن مسلسل "كوفيد ٢٥"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم؛ الفنان أحمد صلاح حسني، والفنان عصام السقا، وغيرهم.

وعقب التكريم، توجه كل من يوسف الشريف، وزوجته المؤلفة إنجي علاء، إلى الخارج ليلتف حولهما المعجبين بشكل كبير، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف والتقاط الصور التذكارية معهم.

وكان آخر أعمال إنجي علاء الدرامية، مسلسل "كوفيد ٢٥"، والذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، فيما كانت آخر أعمالها الأدبية رواية "الأشقر مروان".

وشهد المهرجان تكريم عدد من نجوم الفن والمشاهير من بينهم؛ نوال الزغبي، عاصي الحلاني، والمنتج محسن جابر، عمرو سعد، أحمد العوضي، كريم محمود عبدالعزيز، خالد سرحان، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ليلى علوي، صابرين، سيد رجب، دينا فؤاد، إيهاب توفيق، إيساف، حسام داغر، هنا الزاهد، مصطفى حجاج، فريق واما، محمد نور، أحمد الشامي، نادر حمدي، أحمد فهمي.

كما شهد المهرجان تكريم المهندسة رباب عبدالعاطي، والمؤلفة إنجي علاء، ريهام عبدالغفور، والمنتج محمد جابر، هشام جمال، عمرو وهبة، الشاعر تامر حسين، الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والمذيع أحمد إبراهيم، ونظم الحفل الإعلامية مها مدبولي، بحضور نخبة من نجوم المجتمع والمشاهير.

ويُعد «نجم العرب»، هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام، بناءً على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط باستثناء الجمهور المصري، ولذلك أطلق على الجائزة لقب «نجم العرب»، والذي يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.