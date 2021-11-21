الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: مبادرة «سقيا الماء» لدعم جهود تنفيذ «حياة كريمة»

مبادرة سقيا الماء
مبادرة "سقيا الماء من الأورمان"

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمبادرة "سقيا الماء من الأورمان"، والتي تم إطلاقها لدعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال دعم توصيل مياه الشرب النقية لمنازل الأسر غير القادرة في 5 محافظات، هي:"الفيوم - بني سويف - المنيا – سوهاج - أسيوط".

ورصدت جمعية الأورمان للمبادرة مبلغ 100 مليون جنيه، نصيب أسيوط منها 20 مليون جنيه.

حفل مبادرة سقيا الماء من الاورمان (10)

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية إطلاق المبادرة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وعدد من قيادات جمعية الأورمان والشخصيات العامة وكبار المسئولين.

ولفت إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم المبادرات التنموية بالتعاون مع الحكومة للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ودعم خطط ومشروعات وبرامج الدولة في كافة القطاعات.

حفل مبادرة سقيا الماء من الاورمان (8)

 وأشار إلى أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج تنمية الصعيد، والتي يجرى تنفيذها بمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات.

وأعرب المحافظ عن سعادته للمشاركة في الاحتفالية معلنًا دعمه الكامل لتنفيذ المبادرة بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا وتذليل أي معوقات قد تواجهها في التنفيذ، مشيرًا إلى جهود وأنشطة جمعية الأورمان بالمحافظة والتي تستهدف خدمة المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا داعيًا كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتبني مبادرات ومشروعات تنموية تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

حفل مبادرة سقيا الماء من الاورمان (6)

يذكر أن مبادرة "سقيا الماء من الأورمان"، هي إحدي ثمار التعاون الجاري بين الحكومة والجمعيات الأهلية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ودعم خطط ومشروعات وبرامج الدولة في كافة القطاعات، بجانب حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات لإحداث نقلة نوعية للقرى المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا.

محافظة اسيوط الحكومة الداخلية محافظ أسيوط وزير التنمية المحلية المجتمع المدنى التجارة الداخلية التنمية المحلية المحافظات 100 مليون جنيه وزير التموين والتجارة الداخلية جمعية الأورمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.. و«الري» تحذّر

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21 -11-2021

طوارئ في القاهرة لإزالة آثار الطقس السيئ

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

«الرقابة المالية» تُصدر ضوابط بشأن مزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص وآخرين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال

وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرات تفاهم لمكافحة أزمة المناخ فى الإمارات

إصابة 3 من عناصر شرطة الاحتلال فى إطلاق نار قرب المسجد الأقصى