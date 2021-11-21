الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

موجة الطقس السيئ
موجة الطقس السيئ

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اليوم الأحد هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وبداية من غد الإثنين ستخف تلك الحالة من عدم الاستقرار، وستكون فرص سقوط الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة على باقي محافظات جمهورية مصر العربية وتنتهي تماما يوم الثلاثاء.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض محافظات الوجه البحري لتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأكدت الهيئة أن هناك شبورة مائية ستكون موجودة اليوم على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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وقالت الهيئة، في بيان لها: إننا الآن في ذروة موجة الطقس السيئ التي تمر على البلاد حاليا، وبدأت يوم أمس السبت وتستمر على مدار يومين الأحد والإثنين، على السواحل الشمالية بمحافظات مطروح والإسكندرية، ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة، مشيرة إلى أن هذه الموجة امتدت إلى القاهرة الكبرى.

وستكون هناك أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على القاهرة الكبرى، وستكون متوسطة رعدية على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن حدة الأمطار وكمياتها ستقل تدريجيا غدا الإثنين، وستكون هناك أمطار متوسطة على الساحل الشمالي والدلتا، وأمطار خفيفة ومتوسطة على جنوب الدلتا، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والصعيد.

وستنتهي حالة الطقس السيئ بداية من يوم الإثنين، وستنحسر الأمطار تدريجيا على السواحل الشمالية وستكون أمطارا خفيفة، ويشهد هذا اليوم بداية تحسن تدريجي في الأحوال الجوية.

الطقس حالة الطقس امطار أمطار الاحد درجات الحرارة موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

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وائل لطفي

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