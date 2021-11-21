تعليم المنوفية تكرم الفائز بالميدالية البرونزية في مسابقة الأولمبياد

كرم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، الطالب أحمد جمال بالمدرسة الأمريكية الخاصة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية وذلك لفوزه بالميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية في مسابقة الأولمبياد المصري للمعلوماتية والتي نظمتها وزارة الاتصالات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتم اختيار الطالب ضمن أفضل 20 مبرمجا على مستوى الجمهورية تحت سن 18 عاما.

كانت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات منحت الطالب أحمد جمال شهادة تقدير كما كرمه رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاشتراكه وتميزه في المسابقة التي تعد متخصصة في البرمجة الخاصة بحل المشكلات البرمجية المعقدة بلغة ++c .

كما حصل الطالب أحمد جمال على مركز متقدم في المسابقة البرمجية لطلاب الجامعات المصرية وحصل على شهادة موقعة من وزير الاتصالات ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومدير تنظيم المسابقة على مستوى العالم.

ومن جانبه قدم مدير المديرية تهنئته للطالب على تميزه وتفوقه في مجال البرمجيات، متمنيا له دوام التميز والرقي، كما قدم الشكر لمدرسة الطالب واسرته لحرصهم على دعمه ورعايتهم وتنميتهم لموهبته وتشجيعه لمواصلة هذا التفوق والإبداع.