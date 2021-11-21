حريق قاعة أفراح في «كفر طهرمس» بالجيزة

سيطرت الحماية المدنية، اليوم السبت، على حريق بقاعة أفراح بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يُفيد نشوب حريق بقاعة أفراح بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمحتويات قاعة الأفراح، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

على جانب آخر، دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، أمس، بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق اندلع بمصنع، بدائرة مركز منيا القمح.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق، بمخزن للمواد البلاستيكية، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بمخزن «المغربي»، ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ8 سيارات إغطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماده.

وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وحصر التلفيات، وانتداب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على سبب الحريق.