الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس صاحب شركة متهم بتنفيذ تحويلات مالية غير مشروعة بالإسكندرية

حبس صاحب شركة
حبس صاحب شركة

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة أدوات منزلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى وجمع 62 مليون جنيه، خلال تعاملاته بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي البطاقات وفحصها.
تلقى اللواء محمود |أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة أدوات منزلية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلي داخل الدولة المنوه عنها.
وكشفت التحريات قيام المتهم بالإتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد، على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وبأشخاص يحملون ذات الجنسية "مقيمون بدولتهم" في إجراء عمليات بيع وهمية لهم، من خلال ماكينات البيع الخاصة بشركة الأدوات المنزلية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك المصرية.
وأشارت التحريات، إلى أنه عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من الذين يحملون ذات الجنسية مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 62 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

تعاملات شرطة ضباط البنك فحص منزل مدير رامي خلال

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