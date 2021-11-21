الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: 2 مليون و 87 ألف أسرة مستفيدة من الدعم النقدى تكافل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون 87 ألفا و 25 مستفيدا خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بـ2 مليون و114 ألف و 113مستفيد حتى اكتوبر الماضي.

 

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن تكافل يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف، والدخل القليل، التى لا تمتلك عقارات أو حيازات زراعية، شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة.

 

 ويشترط للحاصلين عليه أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، كما أنه يمنح دعم “تكافل” للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق اللازمة لأقرب وحدة شئون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

 

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

 

و أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في السابق كان يقف دعم الأطفال عند 18 سنة، لذلك تم العمل على تكافؤ الفرص التعليمية، ولا يجوز أن يتعطل طالب عن التعليم بسبب فقره أو إعاقته، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

وأشارت إلى أن نسبة التعليم الجامعي بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة كانت ضعيفة، وأن الدعم النقدي لأسر "تكافل" شرط حضور أبناء الأسر وانتظامهم في الدراسة، لذلك وجه الرئيس بتكافؤ الفرص التعليمية.

 

وأكدت أن برنامج "تكافل وكرامة" ليس برنامج دعم فقط، ولكنه برنامج تنموي استثماري شامل لدعم كل فئات المجتمع مشروط بتحقيق مؤشرات رعاية صحية للأطفال بدءا من الحياة الأولى لحياة الطفل مرورا بالحضانات والتوسع فيها على مستوى الجمهورية، وصولا إلى إلحاق الأطفال بالمدارس والتأمين الصحي لهم وإلحاقهم بسوق عمل مناسب نهاية بالحياة التأمينية.

وزيرة التضامن برنامج تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي حضانات الحضانات وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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