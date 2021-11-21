اليوم.. «جنايات القاهرة» تستكمل محاكمة 3 متهمين لحيازتهم سلاحًا ناريًا بالبساتين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين لحيازتهم سلاح ناري وذخيرة بمنطقة البساتين.



تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وهم كل من، باهر ع و.33 عامًا مدرس، وحسن ي م. 23 عامًا مندوب سياحة، وأحمد س م. 22 عامًا سائق، أنهم في غضون شهر نوفمبر 2017، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة أحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن "مسدس" بغير ترخيص، كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان بدون ترخيص.

وأكد مجري التحريات، أحمد سمير جوهر نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين، انه حال مناقشته المتم الاول عقب ضبطة في واقعة سرقة اقر له انه قام بشراء سلاح ناري وذخيرة من المتهم لثالث وباعه للمتهم الثاني وأرشده عن مكان الاخير والذي قدم له السلاح المضبوط والذخيرة وبمواجهته اقر باحرازة للمضبوطات بقصد الدفاع.