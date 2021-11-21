أساليب الدفاع عن النفس وعمارة المساجد.. أهم فعاليات مكتبة الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للمرأة تحت عنوان "أساليب الدفاع عن النفس مع العلاج بالفن لتحرير الصدمات"، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الاسكندرية.

تركز الورشة على التعريف بأحدث طرق الدفاع عن النفس للفتيات والسيدات أو ما يعرف بــ (الويندو) من خلال اجراء بعض التدريبات على الصوت ونظرة العين ولغة الجسد والحدود الشخصية والإدراك والتركيز والوعي بالذات، بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية وطريقة الاسترخاء والثقة بالنفس.

تحاضر في الورشة المدربة أماني عبدالعال؛ وهي استشاري تدريب مدربات "ويندو" معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وأخصائي نفسي وعلاج بالفن بمعهد الدراسات العليا للطفولة، كما انها حاصلة على دبلوم العلاج بالفن من كلية تربية فنية، جامعة حلوان، ودبلوم علم النفس الاكلينكي من جامعة عين شمس.

تهدف الورشة إلى التعرف على الحدود الشخصية وأهميتها، وكذلك تعلم كيفية تجنب مواقف الخطر، والإجراءات التي يمكن اتخاذها عند حدوثها، بالإضافة إلى استخدام العلاج بالفن كوسيلة لتفريع الانفعالات لتحرير الصدمات النفسية. وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مكثفة، وتستهدف الفتيات والسيدات من سن 8 سنوات فما فوق.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع جائزة عبد اللطيف الفَوزان لعمارة المساجد بالمملكة العربية السعودية الندوة الدولية الثانية لعمارة المساجد بعنوان، "عمارة المساجد وأثرها في التطور الاقتصادي والاجتماعي"، ويصاحب الندوة إقامة معرض بالمكتبة للمشاريع المُقِّدمة لجائزة عبد اللطيف الفَوزان لعمارة المساجد.

وتعقد الندوة يومي الإثنين والثلاثاء، 24 و25 يناير 2022، من الساعة العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم.

وتتناول ندوة "عمارة المساجد وأثرها في التطور الإقتصادي والإجتماعي" محاور: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعمارة المساجد قديمًا وحديثًا، وأسس تصميم المساجد الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وإحياء التراث المعماري والعمراني ودوره الريادي في التنمية الاقتصادية، وإحياء الدور التنويري للمساجد في المجتمعات المعاصرة. وعمارة المساجد وأثرها الحضاري على المجتمعات المعاصرة،

وتخطيط المساجد الحديثة في الغرب الأوروبي.



كما تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، في السابعة من مساء غد الإثنين، ندوة تحت عنوان "تاريخ العملات" دراسة المسكوكات المصرية كمصدر أثري، في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب. يحاضر في الندوة محمد مدحت؛ باحث ماجستير بكلية الآثار جامعة القاهرة.

تركز الندوة على أهمية دراسة المسكوكات المصرية كمصدر أثري مباشر لمعرفة التاريخ الاقتصادي والحضاري والمعماري والفني لمصر منذ عصر الأسرة 30 وحتى الفتح العربي لمصر، بدايات العصر الأموي.

تستعرض الندوة العملات منذ عصر الأسرات، وتاريخ ضرب أول العملات المصرية، مرورا بتاريخ سك النقود في مصر تحت حكم الإخمينين والبطالمة، والتأثيرات الفنية المصرية والأجنبية التي ظهرت على العملة المصرية، وكيف استخدمت العملة المصرية كأداة للدعاية، ومن الأمثلة الصريحة على ذلك مسكوكات الفترة البطلمية- الرومانية.