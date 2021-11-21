الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تحذر من وفاة نصف مليون شخص بكورونا هذا الشتاء بأوروبا

وفيات كورونا
وفيات كورونا

رجحت منظمة الصحة العالمية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بكورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس.

 

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن المنظمة "قلقة للغاية" من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس.

 

وأضاف: "قد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".

 

ولفت إلى أن "ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي الفيروس".

 

وأشار إلى أن "فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارا، كانت وراء احتدام الوباء".

 

ودعا إلى زيادة الإقبال على اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة في مكافحة الجائحة.

 

وقال: "أصبح كورونا مرة أخرى السبب الأول للوفيات في منطقتنا".

 

وأكد أنه "يجب التعامل مع إلزامية التطعيم على أنها الملاذ الأخير" لمكافحة الفيروس... سيكون من المناسب جدا بدء مناقشة تشريعية وعامة" حول إلزامية التطعيم.

 

ويأتي هذا التحذير تزامنا مع إعلان عدة دول أوروبية عن تسجيل معدلات قياسية جديدة للإصابات بالفيروس، وفرض إغلاق كامل أو جزئي للحد من انتشاره.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

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