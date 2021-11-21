محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل العمل بالمصالح الحكومية اليوم

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر، بجميع المصالح الحكومية، عدامرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية، وذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذي تمر به محافظة الإسكندرية.

ودعا المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم، مؤكدا انه يستثنى من ذلك القرار، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المسئولة.

وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.



وكانت قد كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الإسكندرية، أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري ، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



وتنفيذا لتكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ، وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات وتم سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.