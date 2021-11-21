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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21 -11-2021

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما حالة الطقس ليلًا مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وهناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح – اسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش) قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية – الغربية – الشرقية – منوفية – رأس غارب – الزعفرانه – نخل – كاترين) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

أما حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 15
الإسكندرية 20 16
وادي النطرون 20 15
طنطا 20 15
شبين الكوم 20 15
دمنهور 20 16
بلطيم 20 15
مطروح 20 15
السلوم 20 14
سيوة 21 14
بورسعيد 20 17
دمياط 20 16
الزقازيق 20 16
المنصورة 20 15
الإسماعيلية 21 15
السويس 21 15
العريش 21 16
رفح 21 16
رأس سدر 21 16
نخل 19 10
نويبع 21 17
طابا 20 17
كاترين 14 07
الطور 23 17
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 18
مرسى علم 26 17
الفيوم 22 13
بنى سويف 22 14
المنيا 22 14
أسيوط 22 13
سوهاج 22 15
قنا 23 15
الأقصر 24 15
أسوان 25 16
إدفو 25 16
أبوسمبل 25 17
الوادى الجديد 24 14
شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17
حلايب 26 19
رأس حدربة 26 19

مصر ارصاد سوهاج صور اليوم المنيا الاسماعيلى الحرارة بني سويف الفيوم درجات البحيرة جنوب سيناء درجات الحرارة حالة الطقس

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