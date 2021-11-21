اكتفاء ذاتى بنسبة 90% من إنتاج السكر المحلى

قال رئيس مجلس إدارة شركة السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 90% من إنتاج السكر المحلي من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات السكر التي تقوم بإنتاج السكر من البنجر، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار فى الأسواق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأرصدة الاحتياطيه لسلعة السكر تتراوح ما بين خمس شهور إلى خمس شهور ونصف تكفي الاحتياجات المقبلة، حيث يتم أول توريد للسكر محليًا خلال شهر يناير المقبل من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأرصدة الاحتياطية من السكر مع الإنتاج للموسم الجديد خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الأرصدة الاحتياطية آمنة ومستقرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إلى أن الشركة تستقبل محصول البنجر من المزارعين والموردين بدءًا من منتصف شهر فبراير حتى نهاية شهر يوليو المقبل، لإنتاج السكر الأبيض من محصول البنجر.

وأكد أن أسعار التموين للسكر ثابتة بـ8جنيهات ونصف، الأمر الذي أدى إلى إعادة التوازن في أسعار السكر بالأسواق المحلية.

وأشار إلى أنه تم تطوير الخط الأول، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي بمصنع شركة الدلتا للسكر، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتستوعب تشغيل 21 ألف طن بنجر يوميًا، بدلًا من 14 ألف طن بنجر بفارق 7 آلاف طن بنجر لإنتاج السكر.