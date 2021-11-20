«الصحة»: لم نرصد أي حوادث بسبب التقلبات الجوية على مدار اليوم

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات المنعقدة في الوزارة لم ترصد منذ مساء أمس وحتى التاسعة من مساء اليوم أي حوادث لها علاقة بتداعيات موجة التقلبات الجوية التي تعرضت لها عدد من المحافظات.

أضاف متحدث الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، يتابع مع غرفة أزمات الصحة مستجدات تنفيذ خطة الوزارة، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

أوضح عبدالغفار أن غرفة الأزمات على تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال أي مصابين وتحويل الحالات المرضية الطارئة.

وأوضح أن غرفة الأزمات تتابع على مدار الساعة توافر أرصدة الدم والبلازما في جميع بنوك الدم، وكذلك أرصدة أدوية الطوارئ وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات، من خلال تقارير دورية تصدرها مديريات الصحة بالمحافظات.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى استمرار عمل غرفة الأزمات المركزية بالوزارة والمتابعة مع المديريات على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وناشدت وزارة الصحة مجددًا جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.