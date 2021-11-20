رئيس مجلس الشيوخ يعود إلى القاهرة بعد زيارة روسيا الاتحادية

عاد إلى القاهرة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكا.

وشهدت الزيارة نشاطاً مكثفًا لوفد مجلس الشيوخ المصرى ولقاءات مع كبار مسئولي روسيا الاتحادية، تم فيها بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وكذا سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموًا وتطورًا في المجالات كافة.

وقد وجّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الدعوة لرئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي لزيارة مجلس الشيوخ المصري في أقرب فرصة ممكنة، وهو ما رحبت به.

وضم الوفد البرلماني المصري الدكتور عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس، والنائبة نهى أحمد زكي أمين سر لجنه الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

رئيس مجلس الدوما الروسي

فيما التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوفد المرافق له، وبحضور السفير محمد زعزوع القائم بأعمال السفارة المصرية في موسكو، فياتشسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، وبحثا سبل التعاون البرلماني بين البلدين إضافة الى استعراض علاقات التعاون القائمة في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن المجال البرلماني فى روسيا يقوم على التعددية الحزبية، حيث اجتاز خمسة أحزاب عتبة الـ5%؜ من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، ودخلوا الدوما لأول مرة بالإضافة للأحزاب الأخرى.



وتقدم رئيس الدوما بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لإيفاد وفد من مجلس الشيوخ المصري كمراقب للانتخابات البرلمانية الروسية الأخيرة.

حفاوة الاستقبال:





من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن شكره لحفاوة الاستقبال فى مجلس الدوما الروسي، مؤكدًا على أن هذه الزيارة تمكن من تحقيق رغبة الشعبين المصري والروسي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال الدبلوماسية البرلمانية لا سيما فى المجال البرلماني.

كما قدم التهنئة لرئيس مجلس الدوما على نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة في روسيا، موضحًا أن التجربة البرلمانية المصرية ليست بعيدة عن التجربة الروسية، فالنظام البرلماني المصري قائم على الأحزاب السياسية، وفي مجلس الشيوخ هناك 15 حزبا.

وأشار رئيس مجلس الدوما، إلى أنه وبالرغم من ظروف جائحة كورونا، فإن التواصل بين البلدين يعد دليل علي قوة العلاقات، كما عبر عن أمنيته بأن يلبي دعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمشاركة العام المقبل في مؤتمر «تطوير النظام البرلماني»، الذي يعقد سنويا في روسيا.

وفي ذات السياق، دعا السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحاني الروسي لزيارة القاهرة للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى البرلماني.