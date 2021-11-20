السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صحة النواب اللبناني»: ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بكورونا «مؤشر مقلق»

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

قال الدكتور عاصم العراجي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني إن ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بكورونا في البلاد باتت مؤشرا مقلقا ويستوجب تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية.

ودعا العراجي في تصريحات له اليوم السبت، إلى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي وتجنب التجمعات والاجتماعات داخل المنازل.

وشدد على ضرورة زيادة الإقبال على أخذ اللقاح والتسجيل على المنصة، معتبرا أن القطاع الصحي يعاني حاليا ولا يحتمل أي تفش جديد للفيروس.

وكان معدل زيادة أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا قد ارتفع على مدار الأسبوع الماضي، حيث سجلت أعداد الوفيات 10 حالات في تقرير اليوم وأمس، وهو عدد كبير مقارنة بأعداد الوفيات سابقا مع نفس عدد الإصابات.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت، إلى 658 ألفًا و467، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8635، منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1077 من بين المقيمين و23 من بين الوافدين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

بيروت كورونا الصحة بالبرلمان اللبناني لبنان

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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