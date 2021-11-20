السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الصومالي يجري عملية تمشيط عسكري ضد حركة الشباب الإرهابية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

نفذ الجيش الصومالي، اليوم السبت، عملية عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، بالإضافة إلى نزع الألغام في بلدات بمحافظة شبيلى السفلى الجنوبية.

فقد تمكنت قوات كوماندوز الخاصة "جورجور" للجيش، من تنفيذ عملية عسكرية مخططة ضد الخلايا الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وقال قائد مجموعة السابعة لقوات "جورجور" المقدم محمد شيخ إن الجيش نفذ عملياته في ثلاث قرى بإقليم شبيلي السفلى.

وكانت السلطات الصومالية أعلنت مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة الشباب الإرهابية في سوق ببلدة بردال بمنطقة باى إحدى المحافظات الجنوبية. 

وذكر "راديو مقديشو" الحكومي أن رجال الأمن مشطوا المنطقة وفتحوا تحقيقًا في العملية الإرهابية.

الصومال الجيش الصومالي حركة الشباب تمشيط عسكري

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وائل لطفي

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