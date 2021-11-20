محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة عقب تعرضها لموجة من الأمطار المتوسطة، والتى قد تم الاستعداد لها مسبقا من قبل المراكز والأحياء تجنبا لتراكم المياه بالشوارع والأنفاق.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا بداية من شارع البحر، النحاس، المديرية، الجلاء والطريق السريع بداية من كمين دفرة وحتى مدخل كفر الزيات، حيث تابع خلال الجولة أعمال سحب مياة الأمطار من شارع الجلاء وخاصة في الأماكن المحيطة بالمدارس، كما تابع المحافظ خلو نفقي سعد زغلول والقرشي من مياه الأمطار.

تابع المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة كفر الزيات للإطمئنان على رفع تراكمات المياة بشوارع الجيش، المطافي، السينما القديمة، الكورنيش، كما اطمئن المحافظ على عدم تراكم مياة الأمطار بكلاً من نفق الجزيرة ونفق الدلجمون.

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تابع المحافظ جهود حي أول وثان المحلة في رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال معدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظة الغربية

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تابع المحافظ أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقاً للاجتماعات التنسيقية استعداداً لسقوط الأمطار.

وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية ، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

محافظة الغربية

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الاجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه ،مؤكداً على استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ ، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهاً قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء ، الغاز، الري والحماية المدنية ، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول.

محافظة الغربية

وتهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة ،الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات.