مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021

تستعرض «الدستور» لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات، اليوم الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١؛ نظرًا لأهميتها وتصدرها علي مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلًا من محافطة القاهرة الكبري والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، والغربية.

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٤:٥٥

موعد الشروق ٦:٢٥

موعد آذان الظهر ١١:٤١

موعد آذان العصر ٢:٣٧

موعد آذان المغرب ٤:٥٦

موعد آذان العشاء. ٦:١٨



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٥:٠١

موعد الشروق ٦:٣٣

موعد آذان الظهر ١١:٤٦

موعد آذان العصر ٢:٤٠

موعد آذان المغرب ٤:٤٩

موعد آذان العشاء. ٦:٢١



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٤٢

موعد الشروق ٦:١٢

موعد آذان الظهر ١١:٢٩

موعد آذان العصر ٢:٢٦

موعد آذان المغرب ٤:٤٦

موعد آذان العشاء. ٦:٠٧

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر



موعد صلاة الفجر ٤:٤٥

موعد الشروق ٦:١٢

موعد آذان الظهر ١١:٣٦

موعد آذان العصر ٢:٣٩

موعد آذان المغرب ٥:٠٠

موعد آذان العشاء. ٦:١٨





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٤٢

موعد الشروق ٦:٠٨

موعد آذان الظهر ١١:٣٤

موعد آذان العصر ٢:٤٠

موعد آذان المغرب ٥:٠١

موعد آذان العشاء. ٦:١٨



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٤٩

موعد الشروق ٦:٢٠

موعد آذان الظهر ١١:٣٦

موعد آذان العصر ٢:٣١

موعد آذان المغرب ٤:٥١

موعد آذان العشاء. ٦:١٢



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر ٤:٥١

موعد الشروق ٦:٢٢

موعد آذان الظهر ١١:٣٧

موعد آذان العصر ٢:٣١

موعد آذان المغرب ٤:٥١

موعد آذان العشاء. ٦:١٣



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر ٤:٥٦

موعد الشروق ٦:٢٨

موعد آذان الظهر ١١:٤٢

موعد آذان العصر ٢:٣٦

موعد آذان المغرب ٤:٥٦

موعد آذان العشاء. ٦:١٧