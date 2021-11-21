الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة فى مصر اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تستعرض «الدستور» لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات، اليوم الأحد ٢١ نوفمبر  ٢٠٢١؛ نظرًا لأهميتها وتصدرها علي مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلًا من محافطة القاهرة الكبري والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، والغربية.

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد ٢١  نوفمبر  ٢٠٢١ حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٥

موعد  الشروق        ٦:٢٥

موعد آذان الظهر    ١١:٤١

موعد آذان العصر   ٢:٣٧

موعد آذان المغرب  ٤:٥٦

موعد آذان العشاء.  ٦:١٨


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

 

موعد صلاة الفجر   ٥:٠١

موعد  الشروق       ٦:٣٣

موعد آذان الظهر    ١١:٤٦

موعد آذان العصر   ٢:٤٠

موعد آذان المغرب  ٤:٤٩

موعد آذان العشاء.  ٦:٢١


 مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٢

موعد  الشروق       ٦:١٢

موعد آذان الظهر    ١١:٢٩

موعد آذان العصر   ٢:٢٦

موعد آذان المغرب   ٤:٤٦

موعد آذان العشاء.  ٦:٠٧

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر


موعد صلاة الفجر   ٤:٤٥

موعد  الشروق       ٦:١٢

موعد آذان الظهر    ١١:٣٦

موعد آذان العصر   ٢:٣٩

موعد آذان المغرب  ٥:٠٠

موعد آذان العشاء.  ٦:١٨

txt

أهالي عرب العبايدة بالصف لمحافظ الجيزة: أدخنة المصانع غير المرخصة تهدد الطلاب بالموت

txt

دير الأنبا أنطونيوس يغلق أبوابه أمام الزوار خلال فترة صوم الميلاد


 

مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة أسوان

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٢

موعد  الشروق       ٦:٠٨

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٠

موعد آذان المغرب   ٥:٠١

موعد آذان العشاء.  ٦:١٨


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٩

موعد  الشروق       ٦:٢٠

موعد آذان الظهر    ١١:٣٦

موعد آذان العصر   ٢:٣١

موعد آذان المغرب  ٤:٥١

موعد آذان العشاء.  ٦:١٢


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية


موعد صلاة الفجر   ٤:٥١

موعد  الشروق       ٦:٢٢

موعد آذان الظهر    ١١:٣٧

موعد آذان العصر   ٢:٣١

موعد آذان المغرب  ٤:٥١

موعد آذان العشاء. ٦:١٣


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٦

موعد  الشروق       ٦:٢٨

موعد آذان الظهر    ١١:٤٢

موعد آذان العصر   ٢:٣٦

موعد آذان المغرب  ٤:٥٦

موعد آذان العشاء.  ٦:١٧

موعد صلاة الفجر مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم موعد اذان العشاء التوقيت المحلي لمدينة القاهرة مواقيت الصلاة اليوم الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بالشرقية

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأحد 21-11-2021 فى مصر

الجزائر: 144 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى