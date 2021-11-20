السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعطيل الدراسة والامتحانات بكليات «جامعة الإسكندرية»غدًا

جامعه الإسكندرية
جامعه الإسكندرية

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد، على أن تستمر الدراسة بنظام «الأون لاين» وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

كما تم تأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقًا للأرصاد الجوية.

من ناحية أخرى أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية “طلاب ومعلمون” بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة. 

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

جامعة الإسكندرية اون لاين والأمطار الرعدية الغزيرة الإسكندرية الطقس السيء

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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