السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يعلن موعد امتحانات المتخلفين عن اختبارات محفظ قرآن ومعلم قراءات

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلنت إدارة الجامع الأزهر أنه تقرر إجراء اختبارات المتخلفين عن حضور اختبارات محفظي القرآن الكريم، ومعلمي التجويد والقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، وذلك يومي الأربعاء والخميس 24 و25 نوفمبر الجاري، بمقر الجامع الأزهر بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وكان الجامع الأزهر قد أعلن من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر عن إتاحة فرصة التقدم للعمل محفظ قرآن كريم ومعلم تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وفروعه بالمحافظات في الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الماضي وفق الضوابط والشروط التالية:

الضوابط والشروط:

- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا. 
- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر. 

- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش. 

- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية. 

- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة «لائحة التدريب». 

- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية. 

- أن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا لطبيعة العمل.

حلقات التحفيظ المباشر

كانت أروقة الجامع الأزهر شهدت بداية حلقات التحفيظ المباشر للدارسين برواق القرآن الكريم بمختلف مستوياتهم:  «مستوى السنة الواحدة – مستوى السنتين – مستوى السنوات الثلاثة»، إلى جانب أروقة التحفيظ للأطفال بمختلف مستوياتهم، في مطلع الشهر الجاري.

تابع تنظيم الحلقات الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة.

وتجري متابعة الحلقات من المشرف العام وإدارة الجامع الأزهر على مستوى كل الفروع في جميع المحافظات بنظامي الحضور المباشر، والتعلُّم عن بعد، وفق الخطة الموضوعة.

الجامع الأزهر محفظي القرآن الكريم الجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات حفظ القران الكريم أحكام التجويد مكافأة المقبولين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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