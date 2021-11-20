السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جامعة الأزهر تطلق النسخة التجريبية من الكتاب الإلكتروني (خطوات)

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق الكتاب الإلكترونى للجامعة، والذي سيكون مجانيًّا لفترة يتم خلالها التعامل مع الكليات تباعًا ودراسة المشكلات التى ستواجه الطلاب وحلها، قبل إطلاق التطبيق على متجر جوجل الأيام المقبلة.

وحرصًا على  تلافي الضغط على الشبكات سيتم إظهار كتب الكليات تباعًا، كما ترجو الجامعة من طلابها الالتزام بالتعليمات الآتية:

1. يقتصر التسجيل على الطلبة المسجلين بجامعة الأزهر فقط من خلال تسجيل البيانات من أيقونة logup

2. يتم التسجيل باستخدام الرقم القومي للطالب.

3. يجب أن يقوم الطالب بتسجيل بيانات حقيقية خصوصًا البريد الإلكتروني

4. كلمة المرور يجب ألا تقل عن 8 خانات.

5. يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالكلية وسنوات الدراسة.

6. الدخول من جهاز واحد فقط فى نفس الوقت وعمل تسجيل للخروج log out فقط في حالة رغبة الطالب استخدام جهاز جديد.

7. في حالة الخروج من الأكونت sign out سيتم حذف الكتب الإلكترونية التى تم تحميلها من الجهاز الأول.

8. عند تسجيل دخول جديد يمكن إعادة تحميل الكتب مرة أخرى أون لاين.

9. يمكن للطالب تغيير لغة واجهة البرنامج أو إعادة تنشيط القوائم لتلقي الجديد من خلال نافذة بيانتي.

10. يمكن التعامل مع الكتب التى تم تحميلها بدون إنترنت Offline.

11. يمكن استخدام خاصية "تسجيل الدخول من جهاز جديد" في حالة فقد أو تلف الجهاز لأي سبب وعدم التمكن من تسجيل الخروج وسيتم التواصل مع الطالب من خلال البريد الإلكتروني المسجل أو رقم التليفون.

12. في حال وجود ملاحظات أو مشكلات مع الطالب يستطيع التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني: 

[email protected]

ولتحميل التطبيق يرجى الدخول على الرابط:

https://alazharebook.com/

 

جامعة الأزهر تطلق النسخة التجريبية الكتاب الالكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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