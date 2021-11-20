السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رجال الشرطة يسطرون ملاحم إنسانية تحت الأمطار (فيديو)

الأمطار
الأمطار

يقدم رجال الشرطة ملحمة مجتمعية وإنسانية لمساعدة المواطنين في مواجهة الظواهر الطبيعية الممثلة في مواجهة الطقس السيء وسقوط الأمطار وتراكم المياه، من خلال مساعدة المواطنين في الوصول لمنازلهم، حيث يبذل رجال المرور جهودًا مضنية في مساعدة المواطنين أثناء هطول الأمطار، والحرص على تقديم الدعم لهم، حتى وصولهم بسلام وأمان لمنازلهم، لا سيما كبار السن وأصحاب الهمم، والعمل على شفط تراكمات المياه بمساعدة الدفاع المدني حتى لا تتأثر حركة الطرق ولا يتعطل المواطنين.

ويقف رجال المرور أسفل الأمطار والأجواء الطقسية السيئة في الشوارع، لا يبالون ببرودة الجو، مؤمنين برسالتهم النبيلة في حفظ الأمن وسلامة المواطنين.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، مع توقعات باستمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق.

ومع سوء الأحوال الجوية في البلاد، يتطلب الأمر من المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع أهمية الابتعاد عن أية أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي أثناء السير في الشوارع حال الخروج إليها .

ومع دخول موسم الشتاء هذا العام، أجرت الجهات المعنية استعدادات مكثفة لاستقباله من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، والتعامل مع أية أحداث طارئة ، ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، ومراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، وشفط أية تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع ، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

الوجه البحري الضغط العالي الحركة المرورية السواحل الشمالية رفع درجة الاستعداد الطرق الرئيسية درجة الاستعداد القصوى عدم الاستقرار بالوعات الصرف الصحي وزارة الداخلية

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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