السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكرى زواجهما.. صور توثق قصة حب الأميرة إليزابيث والأمير فيليب

الأميرة إليزابيث
الأميرة إليزابيث والأمير فيليب

يُصادف اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر، ذكري عيد زواج الملكة إليزابيث بالأمير فيليب، الذين تزوجا فى مثل هذا اليوم عام 1947 بعد عامين فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية.

 لذلك قمنا بتجميع أجمل لحظات الزوجين طوال سنواتهما العديدة مع بعضهما البعض، كما نشرها موقع “HELLO MAGAZINE”

قصة حب 

بدأت القصة حين التقت الملكة ببطلها الحربي الأمير فيليب أمير اليونان والدنمارك، حيث كانت الأميرة الشابة إليزابيث هي وريثة العرش البريطاني حينذاك، وتابع الجمهور ووسائل الإعلام في ذلك الوقت قصة إرتباطهما.

وبعد عقد قرانها في 20 نوفمبر 1947، وصفت الأميرة زوجها في رسائل إلى والديها بأنه "ملاك" و“أفضل وأجمل رجل في العالم".

ذكريات إليزابيث وفيليب 

 

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

يبتسم أفراد العائلة المالكة لبعضهم البعض خلال نزهة في شهر العسل في برودلاندز ، رومسي ، في عام 1947.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

يميل الأمير فيليب على كتف الملكة وهم ينظرون إلى صور زفافهم معًا أثناء شهر العسل.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

الملكة تلوح مع زوجها في يوم تتويجها من شرفة قصر باكنغهام عام 1953.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

يبتسم الزوجان ويلعبان مع أطفالهما الصغار، الأمير تشارلز والأميرة آن ، في أغسطس 1951.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

الزوجان الملكيان ينظران من النافذة بصحبة الأمير الصغير تشارلز والأميرة آن.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

الزوجان أثناء زيارتهما لمزرعة في بالمورال في عام 1972 ، وهو عام الذكرى السنوية لزواجهما الفضي.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

الزوجان الملكيان مع أطفالهما الأربعة الأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد والأمير تشارلز في عام 1972.

 

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

يتحادث الزوجان مع بعضهما البعض خلال زيارة إلى ديربان بجنوب إفريقيا في التسعينيات.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجهما الذهبي في عام 1997، انضمت العائلة للزوجين في حفل رويال غالا، حيث ارتدت الملكة فستانًا ذهبيًا مناسبًا.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

لا يزال الزوجان  يبدون في حالة حب أثناء الاحتفال بعيد زواجهم الماسي في عام 2007، وعادوا إلى مكان شهر العسل في برودلاندز بهامبشاير لالتقاط الصور.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

بمناسبة ذكرى زواجهم الماسي في عام 2007، التقطت الملكة والأمير فيليب صورة جميلة مع أبنائهم البالغين في كلارنس هاوس.

قصة حب لا تصدق للملكة والأمير فيليب في 20 صورة مؤثرة

احتفالًا بالذكرى السبعين لزواجهما ، التقطت الملكة والأمير فيليب ، اللذان يظهران في الصورة هنا في رويال أسكوت.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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