في ذكرى زواجهما.. صور توثق قصة حب الأميرة إليزابيث والأمير فيليب

يُصادف اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر، ذكري عيد زواج الملكة إليزابيث بالأمير فيليب، الذين تزوجا فى مثل هذا اليوم عام 1947 بعد عامين فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية.

لذلك قمنا بتجميع أجمل لحظات الزوجين طوال سنواتهما العديدة مع بعضهما البعض، كما نشرها موقع “HELLO MAGAZINE”

قصة حب

بدأت القصة حين التقت الملكة ببطلها الحربي الأمير فيليب أمير اليونان والدنمارك، حيث كانت الأميرة الشابة إليزابيث هي وريثة العرش البريطاني حينذاك، وتابع الجمهور ووسائل الإعلام في ذلك الوقت قصة إرتباطهما.

وبعد عقد قرانها في 20 نوفمبر 1947، وصفت الأميرة زوجها في رسائل إلى والديها بأنه "ملاك" و“أفضل وأجمل رجل في العالم".

ذكريات إليزابيث وفيليب

يبتسم أفراد العائلة المالكة لبعضهم البعض خلال نزهة في شهر العسل في برودلاندز ، رومسي ، في عام 1947.

يميل الأمير فيليب على كتف الملكة وهم ينظرون إلى صور زفافهم معًا أثناء شهر العسل.

الملكة تلوح مع زوجها في يوم تتويجها من شرفة قصر باكنغهام عام 1953.

يبتسم الزوجان ويلعبان مع أطفالهما الصغار، الأمير تشارلز والأميرة آن ، في أغسطس 1951.

الزوجان الملكيان ينظران من النافذة بصحبة الأمير الصغير تشارلز والأميرة آن.

الزوجان أثناء زيارتهما لمزرعة في بالمورال في عام 1972 ، وهو عام الذكرى السنوية لزواجهما الفضي.

الزوجان الملكيان مع أطفالهما الأربعة الأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد والأمير تشارلز في عام 1972.

يتحادث الزوجان مع بعضهما البعض خلال زيارة إلى ديربان بجنوب إفريقيا في التسعينيات.

للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجهما الذهبي في عام 1997، انضمت العائلة للزوجين في حفل رويال غالا، حيث ارتدت الملكة فستانًا ذهبيًا مناسبًا.

لا يزال الزوجان يبدون في حالة حب أثناء الاحتفال بعيد زواجهم الماسي في عام 2007، وعادوا إلى مكان شهر العسل في برودلاندز بهامبشاير لالتقاط الصور.

بمناسبة ذكرى زواجهم الماسي في عام 2007، التقطت الملكة والأمير فيليب صورة جميلة مع أبنائهم البالغين في كلارنس هاوس.

احتفالًا بالذكرى السبعين لزواجهما ، التقطت الملكة والأمير فيليب ، اللذان يظهران في الصورة هنا في رويال أسكوت.