السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخص يروج لبيع العملات الافتراضية في الإسكندرية

البتكوين
البتكوين

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الترويج لبيع العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت، مقابل عمولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة «الإنترنت»، بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول له بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت جهات التحقيق حبسه 4 أيام.

محافظة الاسكندرية مكافحة المخدرات جرائم الأموال العامة قطاع مكافحة المخدرات أحد الأشخاص

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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