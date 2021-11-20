السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 80 طن مخلفات وصيانة 10 كشافات إنارة بقرى المنيا

حملات نظافة ورفع
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع أحياء المدينة ونقاط التجمع ومداخل القرى التابعة لها حيث قامت برفع 80 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، كما واصلت أعمال إصلاح وصيانة 10 كشافات إنارة بقرية البرجاية.

259169568_1974378339406792_8473763115935607971_n

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بقري تلة ودمشير وحي غرب المدينة واصلت أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة ورفعت 50 طن من المخلفات من نقاط التجمع بالقرى والاحياء لتوفير بيئة صحية للمواطن.

257414931_1974379019406724_8756117054985763505_n

وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إن الوحدة المحلية بالقرية أزالت أحد الأكشاك المخالفة بدماريس وتم اتخاذ اللازم قانونا، ورفعت 30 طن مخلفات صلبة وقمامة بقرى بدماريس والبرجاية وصفط اللبن وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

258505071_1974378456073447_2534682121984931110_n

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا
المنيا رفع مخلفات صيانة كشافات إنارة بالقري محمد رمضان الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

المالكى: القرار الأممى بسيادة الشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين