رفع 80 طن مخلفات وصيانة 10 كشافات إنارة بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع أحياء المدينة ونقاط التجمع ومداخل القرى التابعة لها حيث قامت برفع 80 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، كما واصلت أعمال إصلاح وصيانة 10 كشافات إنارة بقرية البرجاية.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بقري تلة ودمشير وحي غرب المدينة واصلت أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة ورفعت 50 طن من المخلفات من نقاط التجمع بالقرى والاحياء لتوفير بيئة صحية للمواطن.

وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إن الوحدة المحلية بالقرية أزالت أحد الأكشاك المخالفة بدماريس وتم اتخاذ اللازم قانونا، ورفعت 30 طن مخلفات صلبة وقمامة بقرى بدماريس والبرجاية وصفط اللبن وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بأحياء وقري المنيا