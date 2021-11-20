مدير دار «فالنتينو» يتحدث عن كواليس أسبوع الموضة في باريس

تحدث بييرباولو بيكيولي المدير الإبداعي لدار الأزياء العالمية “فالنتينو”، عن طموحه الواسع في المستقبل، والذي أشاد به من خلال مشاركته السابقة في أسبوع الموضة في باريس، والذي مثل هذا الحدث أول عرض مادي للماركة منذ بداية الوباء، وكان هناك أزياء جديدة تناسب العالم المتغير بشكل أفضل تحت شعار فالنتينو المستقبل: "عندما نفكر في مستقبلك، عليك أن تكون مدركا لماضيك، ومن أنت، وهويتك".

وقال بيكيولي: “تم تجسيد هذا الشعور بدقة في المظهر الافتتاحي للعرض بفستان قصير أنيق ومزين بالورق واللؤلؤ، والذي تم تنسيقه مع الأحذية القتالية، للدرجة التي تجعلك تشعر بجمال ساحر وحديث للغاية”.

واستمر العرض بمزيج من التصاميم الجديدة وقطع أرشيفية أخرى كانت متواجدة بالفعل في الدار وتم تحديثها: "لا أعتقد أن المظهر الجمالي مصنوع من الملابس، إنه مصنوع من قبل بشر يرتدون الملابس لذلك نحن نجسد رؤية الناس فقط".

ووفقًا لموقع "the national"، كانت المجموعة مليئة بقطع أعيد التفكير فيها وأعيد النظر إليها، وتم تضخيم القميص ليصبح فستانًا ضخمًا، في حين تم رفع التطريز بنمط الأزياء الراقية من الفستان ووضعه على أكتاف معطف طويل، وكانت التخفيضات مسترخية وسلسة، وكانت هناك بعض الأعمال اليدوية الشاقة الأكثر شيوعًا في الأزياء الراقية.

وتابع: إذا كنت قادرًا على وصف هذا العالم الجديد، فهو يدور حول البشر فقط.. أنا لا أهتم بالجنس أو الهوية أو الثقافة أو أيا كان، فقط البشر الذين يدافعون عن نفس القيم.. أعتقد أن تصميم الأزياء يتعلق بالإنسانية"، وبهذا يعتبر واحدًا من المصممين القلائل الذين يفهمون غريزيًا كيف تغير العالم.

وجاءت الخطوة الأكثر تميزًا نحو مستقبل فالنتينو المثالي خلال عرض الأزياء الراقية لخريف 2021 في يوليو في البندقية بالتعاون مع 17 فنانًا تم دعوتهم للعمل في مشغل “فالنتينو” من قبل المدير الإبداعي ليوضح الانقسام بين الفن والأزياء: "الموضة ليست فن.. أشعر أن الموضة هي الموضة ولها كرامتها في كونها أزياء، والفن من أجل الفن.. يجب أن تكون الموضة مرتبطة بالجسد، لذا فإن الأغراض مختلفة".