السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التوعية والتدريب بالدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت إدارة التوعية وتنمية القدرات والتواصل المجتمعي بالتعاون مع إدارة المرافق والمنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بالدقهلية تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المرحلة الثالثة من برنامج التوعية والتدريب والثقيف بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بنطاق مركز شربين.

وأوضح «مختار» أن البرنامج يستهدف التعريف بالإنجازات التي تحققها الدولة في كافة القطاعات وضرورة التعريف بأهمية الحفاظ عليها.

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وفي السياق، وجه المحافظ المهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق منسق عام مبادرة «حياة كريمة» والدكتورة فاتن السيد مدير إدارة التوعية وتنمية القدرات والتواصل المجتمعي التابعة لإدارة البيئة والمخلفات الصلبة بإشراف المهندس عبده محمدين مدير عام الإدارة بالمحافظة للتنسيق والتعاون التام لتكثيف جهود التوعية والتثقيف والتواصل المجتمعي بهدف تعريف المواطنين خاصة بمركز ومدينة شربين بما يتم من إنجازات بمشروعات حياة كريمة بقرى المركز وأهداف الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات في ظل بناء الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية الجديدة. 

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واستكمالا لخطة التوعية التي أعدتها إدارة التوعية وتنمية القدرات والتواصل المجتمعي بإدارة المخلفات الصلبة، تم تنفيذ المرحلة الثالثة من تدريب الفئات الأكثر تعاملا مع قطاع عريض من المواطنين على أعمال التوعية الخاصة بالجهات التنفيذية المختلفة، حيث تم تدريب 25 من الأئمة والدعاة بمساجد شربين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على أعمال التوعية الخاصة بالشركة.

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وعقدت ندوة بنادي المعلمين بشربين عن ترشيد استهلاك المياه وتلافي السلوكيات الخاطئة، وتناولت الندوة التعريف بخدمات الشركة ودورها في تطوير خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي بوجه عام، وأهمية وكيفية تطهير الخزانات، وكذا أنواع الفلاتر من حيث الأهمية والضرر، كما تناولت الندوة دور الخط الساخن للشركة والخدمات المقدمة من خلاله، وأهمية تركيب القطع الموفرة في ترشيد استهلاك المياه، ومشاريع حياة كريمة المقدمة لمدينة شربين والأعمال المنفذة في القرى من خلال الشركة.

وتم توزيع بوسترات توعية، كما تم تنفيذ زيارة ميدانية لمرفق مياه شربين لمتابعة أعمال توسعات وإحلال وتجديد المرفق القديم ضمن حياة كريمة واستمع الأئمة المشاركون في الندوة لشرح عن مراحل تنقية المياه ومراحل المعالجة ومراحل تعقيم وتنقية مياه الشرب.

إدارة التوعية تنمية القدرات التواصل المجتمعي المرافق الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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