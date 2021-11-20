السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب المدارس.. كيف تنشئ حساباً على «مايكروسوفت»؟

كيف تنشئ حساباً على
كيف تنشئ حساباً على مايكروسوفت

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي، حساب لكل طالب فى المنظومة على موقع مايكروسوفت، يحمل اسم "الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية".

وقالت الوزارة: الحساب عبارة عن باقة تعليمية تقدمها مايكروسوفت مجانا للطلاب لمساعدتهم في استخدام تطبيقات مرخصة من مايكروسوفت على أجهزتهم الشخصية وخصائص تطبيق "تيمز"، ومن الممكن تحميل تطبيقات الأوفيس وغيرها من التطبيقات .

وترصد “الدستور” طريقة الدخول للحساب:

_ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وتفعيل حساب الطالب.

_ يحتاج إلى رقم بطاقة الطالب أو الكود التعليمي أو كود شهادة الميلاد.

_ يتم إرسال كود التفعيل على الايميل.

_ يظهر بعد ذلك حساب وبريد الطالب على نطاق الوزارة يتم من خلاله الدخول على حساب مايكروسوفت وكلمة السر التلقائية التى يتم بها الدخول على موقع مايكروسوفت.

_ رابط التسجيل

https://office365.emis.gov.eg/

 

فى سياق منفصل؛ فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

أشارت الوزارة خلال بيان صحفى لها إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (966367) بنسبة 60%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542444) بنسبة 34%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (62885) بنسبة 4%، فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (25704) بنسبة 2%، من إجمالى (1597832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.

التعليم الفنى طالب مستوى دكتور الدكتور طارق شوقي المديريات التعليمية موقع وزاره التربيه والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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