حبس صاحب محل ملابس صور البنات والسيدات خلسة أثناء تبديل ملابسهم

أمرت نيابة زفتي، اليوم السبت، بحبس المتهم بتصوير الفتايات والسيدات خلسة في غرفة تبديل الملابس داخل محل لبيع الملابس الحريمي المنخفضة السعر، أربعة أيام علي ذمة القضية، كما أمرت بتشميع المحل لحين إنتهاء التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة عمل التحريات حول الواقعة.

وانفردت "الدستور"، بالواقعة التي تعود عندما تقدمت فتاتان من مدينة زفتى، في وقت سابق ببلاغ لقسم شرطة زفتى، ضد صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة حمل رقم ١٦٧٨٢ جنح قسم زفتى، لتصويرهن أثناء تغيير الملابس داخل المحل، وذلك عندما أكتشفتا وجود هذه الكاميرا أثناء شرائهما بعض الملابس من المحل، وأثناء قيامهما بقياس الملابس استشعروا تحرك شيء ما فتتبعوه فوجدوا كاميرا داخل فتحة بغرفة تبديل الملابس.

وباشرت النيابة العامة بزفتى التحقيق مع صاحب محل ملابس جاهزة لاتهامه بالتجسس على الفتيات والسيدات وتصويرهن خلسة أثناء تواجدهن داخل المكان المخصص لقياس الملابس، من خلال فتحة سرية تم تركيب كاميرا مخفية داخلها، وذلك بالمحل الخاص به الكائن بشارع طريق بركة السبع بدائرة قسم زفتي بمحافظة الغربية، وذلك عقب القبض عليه بمعرفة الأجهزة الأمنية بالغربية، كما تستمع جهات التحقيق لأقوال الطالبتين أصحاب البلاغ فيما جرى حول الواقعة، لكشف ملابساتها.

وتعود بداية الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية، إشارة من مأمور قسم شرطة زفتي، مفادها تلقيه بلاغًا من والد ووالدة طالبة من طالبتين يفيد أن ابنتهما وصديقتها أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير لبيع الملابس المنخفضة السعر، بشارع طريق بركة السبع بدائرة قسم زفتي، إكتشفا قيام صاحب المحل بالتجسس عليهما وتصويرهما خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة ما جاء في البلاغ، وألقت القبض عليه.

و بفحص الـ dvr والـhard الخاص بالمحل وهاتف صاحب المحل المتهم، المتهم تبين احتوائه على عدد كبير من صور وفيديوهات الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، واصطحبت القوة الأمنية المتهم إلى ديوان القسم، وحرر الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، محضرًا بالواقعة وأحاله إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة وجرى غلق المحل.