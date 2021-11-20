محافظ البحيرة يتفقد أعمال رفع المياه بشوارع ونفق شبرا بدمنهور (صور)

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قبل قليل بجولة بمدينة دمنهور للوقوف على أعمال رفع تراكمات المياه والإستعدادات ومدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار التى تشهدها المحافظة حاليا.

محافظ البحيرة

وتفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نفق شبرا بدمنهور وتابع تشغيل غرفة الطلمبات والبيارة وتابع تشغيل طلمبات شفط المياة من النفق وكذا أعمال كسح وشفط المياة بالشارع وتابع إنتظام سير حركة السيارات وعدم تواجد مياة بالنفق ،حيث تم تجهيز النفق عدد 3 طلمبات و 2 غاطس وصفيات على جانبى النفق بالإضافة لغرفة تحكم وأطقم على مدار ال24 ساعة لرفع وشفط المياة من النفق والصرف على محطة الصرف ، كما تم الدفع بمعدات وسيارات شفط إضافية بما يتناسب مع كميات الأمطار الغزيرة المستمرة .

من ناحية أخرى أكد محافظ البحيرة على إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة اي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها بأسرع وقت.

محافظ البحيرة

كما تم ومع اللحظات الأولى لسقوط الأمطار الدفع بجميع المعدات والأطقم بشوارع المراكز والمدن للتعامل الفورى في رفع تراكمات المياه.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأى مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار،و وكذا رفع درجة الإستعداد والالتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والعميد محمد بلبع مدير الحماية المدنية، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور.