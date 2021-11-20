محافظ الشرقية يُشدد على منع دخول العاملين دون الحصول على لقاح كورونا

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمنع العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة الدخول إلى أي مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR حرصاً على سلامتهم، تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على المصالح الحكومية والمحال التجارية والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتزام العاملين بمراعاة التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ علي سلامة وصحة الجميع فضلاً عن تكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المحددة ومنع تقديم الشيشة للمترددين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور علي عدد من وحدات الجهاز الإداري بنطاق كل مركز ومدينة وحي للتأكد من حصول العاملين بها علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحظر دخول العاملين لأي جهة إدارية دون التأكد من حصوله علي اللقاح او تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR.

وكان الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد أكد على أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشداً أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا، والتي تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً، لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية، وحفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة و الأطفال، وذلك ي إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.