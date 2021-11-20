السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم السبت 26 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم السبت، يبلغ 26 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت يبلغ 26 ألف ميجاوات، مقابل 23 ألفا و900 ميجاوات أمس الجمعة، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم السبت.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و650 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

مرصد الكهرباء أقصي حمل السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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